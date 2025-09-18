العالم اليوم - ترامب لرؤساء شركات الـ AI: أنتم تتحكمون في العالم

انتم الان تتابعون خبر ترامب لرؤساء شركات الـ AI: أنتم تتحكمون في العالم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 18 سبتمبر 2025 10:28 مساءً - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إن الذكاء الاصطناعي سيسيطر على العالم، مقرا بقصور معرفته بهذا المجال.

وخلال ثاني أيام زيارته الرسمية إلى بريطانيا، وقع ترامب "صفقة الازدهار التكنولوجي" مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بحضور المدير التنفيذي لشركة "نيفيديا" جنسن هوانغ، وقادة في التكنولوجيا والأعمال.

وقال ترامب، خلال اللقاء الذي تم في مقر إقامة ستارمر في تشيكرز:"هذا الاتفاق سيخلق تعاونا جديدا بين الحكومة والقطاع الأكاديمي والقطاع الخاص في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي.. الذي سيسيطر على العالم، أنتم تتحكمون في العالم، جنسن لا أعرف ماذا تفعل هنا"، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وأقر ترامب بمحدودية معرفته بالذكاء الاصطناعي، وتابع:"أمل أن تكونوا على صواب، كل ما يمكنني قوله هو أننا نأمل جميعا أن تكونوا على صواب".

وقبل توقيع الصفقة، سأل ترامب وزير الخزانة الأميركي سكوت بنسيت، مازحا:"هل يجب أن أوقع هذا؟"، وتابع "هل أنت متأكد يا سكوت؟، إن لم تكن الصفقة جيدة فسوف ألقي اللوم عليك يا سكوت".

وتهدف "صفقة الازدهار التكنولوجي"، التي وقعها ترامب وستارمر، إلى توحيد الجهود لتطوير الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية، وتوسيع القدرات الحوسبة الكمية، وتبسيط مشاريع الطاقة النووية المدنية.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستنشر شركة "نيفيديا" 120 ألف وحدة معالجة الرسومية في بريطانيا، وهو الأكبر من نوعه للشركة حتى الآن في أوروبا.