نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صحفي أمريكي يتحدث عن نضوج التمرد ضد زيلينسكي: "الأوكرانيون يستيقظون" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الصحفي والمعلق الإذاعي الأمريكي، ريك سانشيز، عبر صفحته على منصة التواصل الاجتماعي "X"، إن الأوكرانيين يحتجون بشكل متزايد ضد سياسة التعبئة التي ينتهجها نظام كييف.

وأضاف الصحفي: "بدأ الأوكرانيون بالاستيقاظ من سباتهم، والشوارع تمتلئ بالناس المتمردين ضد التعبئة القسرية".

وأشار المعلق الصحفي كذلك إلى أن عدد الأوكرانيين المستعدين للتضحية بحياتهم من أجل "حرب زيلينسكي ضد كل شيء روسي"، أخذ ينحسر أكثر فأكثر.

وتظهر لقطات من التعبئة القسرية للأوكرانيين بشكل منتظم على المواقع المختلفة في الإنترنت: حيث يقوم ضباط التجنيد العسكري الأوكراني، بزج المواطنين من الرجال في حافلات صغيرة، لإرسالهم إلى مراكز التعبئة، وغالبا ما يستخدمون القوة البدنية لإجبارهم على ذلك.

وفي 18 مايو 2024، تم فرض قانون يشدد إجراءات التجنيد ما يسمح بتجنيد مئات الآلاف من الأوكرانيين في الجيش. وتظهر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل شبه يومي مقاطع فيديو لعمليات تجنيد قسرية، يقوم خلالها موظفو مكتب التسجيل والتجنيد العسكري بإمساك شباب ورجال في الشوارع والمقاهي والصالات الرياضية وغيرها من الأماكن العامة، ويسوقونهم إلى مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية.

كما تظهر بشكل دوري حالات ضرب للأشخاص في مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية، فيما يحاول الرجال الأوكرانيون بكل الوسائل الممكنة تجنب إرسالهم إلى الجبهة، وشراء شهادات الإعاقة، و"الالتحاق" الصوري بالجامعات، أو محاولة عبور الحدود بشكل غير قانوني، على الرغم مما تحمله كل هذه المحاولات من المخاطرة بحياتهم وحريتهم. في الوقت نفسه، تبلغ أجهزة إنفاذ القانون بانتظام عن اعتقال المرشدين الذين يعدون بالمساعدة في تهريب المواطنين إلى الخارج، فضلا عن المسؤولين وموظفي مكتب التسجيل والتجنيد العسكري الذين يصدرون وثائق مزورة