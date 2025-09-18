العالم اليوم - فيتو أميركي يفشل مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف حرب غزة

انتم الان تتابعون خبر فيتو أميركي يفشل مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف حرب غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 18 سبتمبر 2025 11:28 مساءً - استخدمت الولايات المتحدة، الخميس، حق النقض (الفيتو)، لرفض مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات وتحرير الرهائن.

وعارضت المبعوثة الأميركية مورغان أرتاغوس مشروع القرار، قائلة إنه "لا يمكن المساواة بين إسرائيل وحركة حماس".

وقالت إن "على حماس أن تستسلم فورا وتطلق سراح الرهائن".

وتابعت: "تواصل الولايات المتحدة العمل مع شركائها على إنهاء هذا النزاع المروع".

وكان المشروع، الذي صاغه الأعضاء العشرة المنتخبون من إجمالي 15 عضوا في المجلس، يطالب أيضا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس وغيرها من الفصائل.

وحصل المشروع على دعم 14 عضوا.

وهذه هي المرة السادسة التي تستخدم فيها الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن، بشأن حرب غزة المستمرة منذ قرابة العامين.