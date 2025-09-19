نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "رويترز": بريطانيا تدعم اقتراح ترامب بالتخلي عن شراء النفط الروسي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قيادة بريطانيا وافقت على اقتراح التوقف عن شراء النفط الروسي من قبل الدول الأوروبية.

وقال ترامب على متن الطائرة الرئاسية بعد مغادرته بريطانيا: "(رئيس الوزراء البريطاني) كير ستارمر وافق على توقف أوروبا عن شراء النفط الروسي".

ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي قام بزيارة لبريطانيا منذ 16 و17 سبتمبر، وخلالها استقبله الملك تشارلز الثالث في قلعة وندسور.

وقبل مغادرته إلى بريطانيا، جدد ترامب دعوته الدول الأوروبية إلى التوقف عن شراء النفط من روسيا.

وسابقا، كتب ترامب على منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي: "أنا مستعد لفرض عقوبات صارمة على روسيا إذا اتفقت جميع دول الناتو وبدأت العمل معا في التخلي عن شراء النفط من روسيا".

ووصف ترامب منشوره بأنه "رسالة إلى جميع دول الناتو والعالم"