العالم اليوم - هالاند يحطم رقما تاريخيا ويقود سيتي لإسقاط نابولي

انتم الان تتابعون خبر هالاند يحطم رقما تاريخيا ويقود سيتي لإسقاط نابولي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 19 سبتمبر 2025 02:16 صباحاً - سجل النرويجي إيرلينغ هالاند، هدفا تاريخيا قاد به مانشستر سيتي، لانتصار مهيمن بنتيجة (2-0) على نابولي، في مستهل مشواره بدوري أبطال أوروبا، مساء الخميس، على ملعب الاتحاد.

وبات هالاند أسرع لاعب في تاريخ البطولة يصل إلى 50 هدفا، بعدما أحرز هدفه الخمسين في مباراته الـ49، متفوقا على الرقم السابق المسجل باسم رود فان نيستلروي (62 مباراة). وجاء هدفه من ضربة رأس في الدقيقة 56 بعد تمريرة متقنة من فيل فودن.

وعزز جيريمي دوكو تقدم سيتي في الدقيقة 65، بعدما استدار بالكرة مراوغا اثنين من مدافعي نابولي قبل أن يسددها من بين ساقي الحارس فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش من زاوية ضيقة.

ولعب نابولي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 21 بعد طرد قائده جيوفاني دي لورينتسو لعرقلته هالاند، ما صعب مهمة المدرب أنطونيو كونتي، الذي اضطر لتغيير تشكيلته مبكرا، فيما انتهت عودة النجم البلجيكي كيفن دي بروين، لاعب سيتي السابق، سريعا بعد استبداله في الدقيقة 25.

سيطر سيتي على المباراة بشكل كامل، إذ سدد 23 محاولة على المرمى مقابل تسديدة واحدة فقط لنابولي، فيما تألق الحارس ميلينكوفيتش-سافيتش في التصدي لعدة فرص محققة، أبرزها إنقاذ هدف عكسي كاد أن يسجله زميله ماتيو بوليتانو، قبل نهاية الشوط الأول.

وقال المدير الفني لمانشستر سيتي الإسباني بيب غوارديولا بعد اللقاء: "كان أداء رائعا أمام فريق يعكس الثقافة الإيطالية الدفاعية. لعبوا بعشرة لاعبين وصمدوا في كل كرة، دافعوا بشراسة، وتعاملوا بقوة مع كل هجمة".

وعبر فودن عن فخره بزميله قائلاً: "إرلينغ يحطم الأرقام القياسية باستمرار. ما يفعله غير مسبوق، يا له من لاعب مذهل".

ورغم عدم جاهزيته الكاملة، سجل هالاند 12 هدفًا في سبع مباريات فقط مع النادي والمنتخب منذ بداية الموسم.

وشهدت المباراة لحظة عاطفية بعودة دي بروين (34 عامًا) إلى ملعب الاتحاد بعد انتقاله إلى نابولي عقب عقد حافل دام 10 سنوات مع سيتي، تُوج خلالها بـ16 لقبا.

ورفعت الجماهير لافتة ضخمة كتب عليها: "الملك كيفن.. كان أزرقًا وسيبقى كذلك". وبعد صافرة النهاية، قام بجولة حول الملعب لتحية مشجعيه السابقين.

من جهته، أبدى كونتي أسفه للطرد المبكر قائلا: "اللعب أمام سيتي صعب حتى بـ11 لاعبا، وبعد الطرد أصبح الأمر شبه مستحيل. مع ذلك، فخور بعقلية لاعبي فريقي وصمودهم معا".

ويأمل مانشستر سيتي، حامل لقب 2023، في إنهاء دور المجموعات ضمن المراتب الثمانية الأولى لضمان التأهل المباشر إلى ثمن النهائي، وتجنب خوض الملحق الإقصائي، بعدما ودّع النسخة الماضية أمام ريال مدريد عبر الدور الفاصل.