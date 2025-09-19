نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: فقدان 61 مهاجرًا قبالة ليبيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن فقدان 61 شخصًا جراء انقلاب قارب قبالة ساحل مدينة طبرق الليبية.

وذكرت المفوضية عبر منصة ” X” أن المركب الذي كان يقل 74 شخصًا، ومعظمهم لاجئون سودانيون، انقلب قبالة ساحل مدينة طبرق شرقي ليبيا، وقد تم إنقاذ 13 من الركاب فيما لا يزال 61 آخرون في عداد المفقودين.

وفي أواخر تموز الفائت كانت المنظمة الدولية للهجرة أكدت مصرع 18 مهاجرًا على الأقل جراء غرق قارب قبالة المدينة الليبية نفسها، في حين لم يتم العثور على خمسين آخرين كانوا على متن القارب.