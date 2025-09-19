نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ بالصور زيارة تاريخية.. ملك إسبانيا، والملكة ليتيزيا، في رحاب معابد الأقصر في المقال التالي

زيارة تاريخية.. ملك إسبانيا، والملكة ليتيزيا في رحاب معابد الأقصر

استقبال رسمي بمحافظة الأقصر

في أجواء احتفالية مميزة تعكس عمق العلاقات بين مصر وإسبانيا، استقبل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، مساء الخميس، الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، والملكة ليتيزيا، في زيارة تاريخية تعد الأولى منذ اعتلاء الملك العرش عام 2014.

وحضر مراسم الاستقبال الدكتور شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الذي أكد أن الزيارة تمثل حدثًا بارزًا يعزز مكانة الأقصر كعاصمة عالمية للسياحة الثقافية.

جولة ملكية في معالم الأقصر

من المقرر أن يقوم العاهل الإسباني وزوجته بجولة سياحية داخل عدد من المواقع الأثرية والمعالم التاريخية التي تزخر بها مدينة الأقصر، للتعرف على عظمة الحضارة المصرية القديمة وما تتميز به من مقومات سياحية فريدة.

تعزيز العلاقات المصرية الإسبانية

الزيارة تأتي استكمالًا للبرنامج الرسمي للعائلة الملكية الإسبانية في مصر، حيث كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل الملك فيليبي السادس والملكة ليتيزيا بالقاهرة أمس الأربعاء، في إطار دعم العلاقات الثنائية بين البلدين.

رسالة للعالم عن أمن واستقرار مصر

أكد محافظ الأقصر أن الزيارة الملكية تعكس ثقة الشعوب الصديقة في المقصد السياحي المصري، مشيرًا إلى أنها رسالة قوية للعالم تؤكد أن مصر بلد الأمن والاستقرار. كما توقع أن تسهم الزيارة في تنشيط حركة السياحة الوافدة، خاصة من السوق الإسباني والأوروبي.

اثناء الوصول