العالم اليوم - زلزال قوي جديد يهز كامتشاتكا الروسية ولا أنباء عن خسائر

انتم الان تتابعون خبر زلزال قوي جديد يهز كامتشاتكا الروسية ولا أنباء عن خسائر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 19 سبتمبر 2025 07:20 صباحاً - قال فلاديمير سولودوف حاكم منطقة كامتشاتكا أمس الخميس (اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي) إن زلزالا قويا ضرب المنطقة الواقعة في أقصى شرق روسيا مما دفع السلطات المحلية إلى إصدار تحذيرات من احتمال حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).

ورغم وصول أمواج إلى الشاطئ، لم ترد تقارير عن أضرار.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن قوة الزلزال بلغت 7.8 درجة وإنه كان على عمق 10 كيلومترات. وأضافت أن هزات ارتدادية تلت الزلزال وصلت قوتها إلى 5.8 درجة.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية إن قوة الزلزال، الذي وقع على بعد 128 كيلومترا شرق مدينة بيتروبافلوسك-كامشاتسكي، بلغت 7.2 درجة، بحسب رويترز.

أظهرت لقطات فيديو تم تداولها على منصات تواصل اجتماعي روسية اهتزازا قويا في منازل وكذلك لسيارة متوقفة في أحد الشوارع، وفقا لفرانس برس.

وقال سولودوف إن جميع خدمات الطوارئ في حالة تأهب قصوى.

وصدر تحذير من احتمال وقوع تسونامي على الساحل الشرقي لشبه الجزيرة والممتد إلى بحر بيرينغ والمحيط الهادئ.

وأبلغ مسؤولون آخرون عن أمواج تسونامي يتراوح ارتفاعها بين 30 و62 سنتيمترا في نقاط متعددة على طول ساحل شبه الجزيرة.

وكتب سولودوف على تطبيق تلغرام "يختبر هذا الصباح مجددا قدرة سكان كامتشاتكا على الصمود.. مباشرة بعد الزلزال، بدأنا فحصا سريعا للمؤسسات الاجتماعية والمباني السكنية".

وأصدرت وزارة الطوارئ تحذيرا من احتمال حدوث تسونامي في أجزاء من سلسلة جزر كوريل شمالي اليابان.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية ومركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ تحذيرات من احتمال حدوث تسونامي في أجزاء من ألاسكا عقب الزلزال، لكنهما رفعا التحذيرات لاحقا.

تقع شبه جزيرة كامتشاتكا على "حلقة النار" بالمحيط الهادئ، وهي قوس من النشاط الزلزالي المكثف حيث تلتقي الصفائح التكتونية، يمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا إلى حوض المحيط الهادئ وصولا إلى أميركا الجنوبية.

وشهدت كامتشاتكا الأسبوع الماضي زلزالين على الأقل تجاوزت قوتهما 7 درجات.

في يوليو اجتاح تسونامي بلدة سيفيرو-كوريلسك الروسية بعدما ضرب زلزال بقوة 8,8 درجات هو الأقوى في المنطقة منذ حوالي 73 عاما قبالة كامتشاتكا.