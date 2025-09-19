العالم اليوم - وزير خارجية اليابان: الاعتراف بفلسطين مسألة تتعلق بالتوقيت

انتم الان تتابعون خبر وزير خارجية اليابان: الاعتراف بفلسطين مسألة تتعلق بالتوقيت من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 19 سبتمبر 2025 02:20 مساءً - كشف وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا، اليوم الجمعة، أن الاعتراف بدولة فلسطينية بالنسبة على طوكيو عبارة عن "مسألة تتعلق بالتوقيت".

وقال الوزير "المسألة بالنسبة لنا ليست الاعتراف بدولة فلسطينية من عدمه وإنما تتعلق بالتوقيت".

وحث وزير الخارجية الياباني إسرائيل على اتخاذ خطوات لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة، وطالبها بالكف عن التحركات الأحادية.

وأوضح تاكيشي إيوايا أن بلاده ستتخذ خطوات إضافية إذ أقدمت إسرائيل على المزيد من التحركات التي تسد الطريق أمام حل الدولتين.

وكان وزير الخارجية الياباني قال، خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، إن اليابان تُجري "تقييما شاملا يتضمن التوقيت والآليات المناسبة لمسألة الاعتراف بدولة فلسطينية".

وكانت صحيفة "أساهي" اليابانية ذكرت، الأربعاء الماضي، نقلا عن مصادر حكومية لم تُسمّها أن طوكيو لن تعترف بدولة فلسطينية في الوقت الراهن، وهو قرار ربما تكون طوكيو اتخذته من أجل الحفاظ على علاقاتها مع الولايات المتحدة ومنع إسرائيل من اتخاذ موقف متشدد.

وأعلنت حكومات عدة دول منها بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا أنها ستعترف بدولة فلسطينية خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر، لتضيف بذلك ضغوطا دولية على إسرائيل بسبب عملياتها في الأراضي الفلسطينية.

وذكرت وكالة كيودو للأنباء الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة حثت اليابان على عدم الاعتراف بدولة فلسطينية عبر عدة قنوات دبلوماسية، في حين دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو نظيره الياباني بشدة للاعتراف بها