نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوكرانيا: لا نجري أي مفاوضات حول السلام مع روسيا في الوقت الحالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، روستم عميروف، إن بلاده لا تجري، في الوقت الحالي، أي مفاوضات مع موسكو حول إنهاء النزاع.

وقال عمريروف في مقابلة مع قناة "سي إن إن" الأمريكية ردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك مفاوضات جارية مع روسيا لإنهاء الصراع: "في الوقت الحالي، نواصل الجزء الإنساني من المفاوضات، حيث نقوم بإطلاق سراح وتبادل الأسرى الحربيين".

وأضاف عمريروف أيضا أن هناك توقعات الآن لعقد لقاء بين رؤساء روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة، فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي، ودونالد ترامب، سواء في شكل ثلاثي أو ثنائي.

يذكر أنه في عام 2025، استأنفت روسيا وأوكرانيا المفاوضات لتسوية الصراع لأول مرة منذ مارس 2022. ومنذ مايو، عقد الوفدان الروسي والأوكراني ثلاث جولات من المفاوضات حتى الآن.



ونتيجة لمفاوضات إسطنبول في مايو ويونيو، توصلت موسكو وكييف إلى اتفاق لتبادل الأسرى يشمل:

تبادل ألف أسير من كل جانب.

إعادة جميع الأسرى المرضى بشدة ومن هم دون 25 عاما (بحد أدنى 1000 شخص من كل طرف).

كمتابعة للاتفاق، سلمت روسيا لأوكرانيا في يونيو جثث 6060 جنديا أوكرانيا مقابل استعادة 78 جنديا روسيا، ثم سلمت في يوليو 1000 جثة أخرى للقوات الأوكرانية مقابل 19 جثة روسية.

وفي الجولة الثالثة للمفاوضات (يوليو)، اتفق الطرفان على:

توسيع نطاق التبادل ليشمل المدنيين.

إنشاء مجموعات عمل عبر الإنترنت لمعالجة القضايا السياسية والعسكرية والإنسانية.

نقل 3000 جثة إضافية للجنود الأوكرانيين.

إقرار وقفات إنسانية قصيرة على خط المواجهة لجمع الجرحى والقتلى (اقتراح الجانب الروسي).

كما استعادت روسيا أمس، 18 سبتمبر، جثث 24 عسكريا روسيا سقطوا في المعارك خلال العملية العسكرية الروسية، كما سلمت كييف 1000 جثة لجنود أوكرانيين