نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل شخص وإصابة 3 نتيجة غارة إسرائيلية على سيارة أمام مدخل مستشفى في جنوب لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الجمعة مقتل شخص وإصابة 3 نتيجة غارة إسرائيلية استهدفت سيارة أمام مدخل مستشفى تبنين الحكومي في جنوب البلاد.

وتأتي هذه الغارة، بعد ليلة حافلة عاشها الجنوب اللبناني إثر غارات نفذه الجيش الإسرائيلي على عدد من القرى من بينها ميس الجبل والشهابية وكفرتبنيت وبرج قلاويه.

وادعى الجيش الإسرائيلي أن الغارات تستهدف مباني ‏"يقوم عناصر من قوة الرضوان في حزب الله بالاحتماء والاختباء فيها"، بالإضافة إلى مستودعات أسلحة تابعة للقوة المذكورة.



وأدان الرئيس اللبناني جوزيف عون الغارات الاسرائيلية التي استهدفت قرى وبلدات جنوبية بعد ظهر يوم الخميس، عقب هجمات مماثلة طالت قبل أيام مناطق في البقاع. ودعا لوضع حد فوري لانتهاكات إسرائيل.

وأعلن الجيش اللبناني أن عدد الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر 2024، فاق 4500 خرق.

واليوم الجمعة، حذرت قوات الأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل" أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مناطق في جنوب لبنان تشكل تهديدا مباشرا للاستقرار الهش