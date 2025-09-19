العالم اليوم - الصين تعلق على تصريحات ترامب بشأن العودة إلى أفغانستان

انتم الان تتابعون خبر الصين تعلق على تصريحات ترامب بشأن العودة إلى أفغانستان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 19 سبتمبر 2025 04:20 مساءً - أكدت الخارجية الصينية، يوم الجمعة، احترام بكين لسيادة أفغانستان، محذرة من أن تصعيد التوترات والمواجهات في المنطقة أمر لا يحظى بأي دعم.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان، في مؤتمر صحفي: "تحترم الصين استقلال أفغانستان وسيادتها وسلامة أراضيها، وتؤمن بأن مستقبل أفغانستان ومصيرها يجب أن يكونا في أيدي الشعب الأفغاني".

وأضاف: "تصعيد التوترات وخلق المواجهات في المنطقة أمر يتعارض مع تطلعات الشعوب".

وتأتي هذه التصريحات عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الخميس، أنه يعمل على إعادة إرساء وجود أميركي في قاعدة باغرام الجوية بأفغانستان، بعد 4 سنوات من انسحاب أميركا من البلاد.

ولوح ترامب بهذه الفكرة خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر فيما اختتم زيارة رسمية إلى المملكة المتحدة وربطها بحاجة الولايات المتحدة لمواجهة أكبر خصومها: الصين.

وقال ترامب عن القاعدة، في تعليق جانبي ردا على سؤال بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، "نحاول استعادتها".

وأضاف: "أحد أسباب أننا نريد القاعدة هو، كما تعلمون، أنها على مسافة ساعة من حيث تصنع الصين أسلحة نووية".