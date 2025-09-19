نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشروع قانون في الكونغرس الأمريكي لفرض عقوبات على "أسطول الظل" الروسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم سيناتور جمهوري إلى الكونغرس الأمريكي مشروع قانون يتضمن فرض عقوبات على "أسطول الظل" الروسي، الذي يُزعم استخدامه من أجل الالتفاف على القيود المفروضة على تصدير النفط الروسي.

ونشر الموقع الرسمي للكونغرس بعص المعلومات عن هذه المبادرة التي تقدم بها الجمهوري جيمس ريش.

وذكر الكونغرس أن مشروع القانون "حظي بدعم ممثلين من كلا الحزبين السياسيين في البلاد"، ومن بينهم جين شاهين، وتوم كوتون، وشيلدون وايتهوس، وبيت ريكيتس، وريتشارد بلومنتال، وكريستوفر كونز، وليندسي غراهام، وتيم كين.

وينظر مشروع القانون في "فرض تدابير تقييدية ضد السفن والشركات المشاركة في نقل النفط الروسي خارج نطاق الرقابة الدولية".

وتمت إحالة المشروع يوم أمس الخميس إلى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ. ولا يزال نصه غير منشور حتى الآن.

تجدر الإشارة إلى أن الحزمة الـ19 من العقوبات الأوروبية على روسيا تضمنت حسب بيان المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، مقترح "لتشديد الرقابة على التحايل على القيود المفروضة حاليا"، وفرض قيود على البنوك الروسية وشركات الطاقة وما يسمى "أسطول الظل".

وقد ذكر جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، مطلع أغسطس الماضي، أن الاستخبارات البريطانية تخطط لاستخدام حلفاء "الناتو" لشن هجوم واسع النطاق ضد ما يسمى "أسطول الظل" الروسي.

وقبلها بيوم واحد أعلن فلاديمير زيلينسكي فرض عقوبات على 5 شركات و94 فردا من عدة دول، بما في ذلك قباطنة سفن يُزعم ارتباطهم بـ "أسطول الظل" الذي ينقل النفط الروسي ومنتجاته.