فون دير لاين تكشف تفاصيل الحزمة الـ19 من العقوبات الأوروبية على روسيا

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن مقترح المفوضية بفرض عقوبات ثانوية ضد الهند والصين ضمن الحزمة الـ19 من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية: "تقترح المفوضية استخدام الأصول الروسية المجمدة لتأمين القروض لأوكرانيا ضمن الحزمة الـ19 من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا".

وأشارت إلى أن المفوضية "تقترح فرض قيود على إصدار تأشيرات "شنغن" للمواطنين الروس ضمن الحزمة الـ19 من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا".

وجاء في تصريحات فون دير لاين أن المفوضية تقترح في إطار الحزمة الـ19 من العقوبات:

إدراج بنوك روسية وأجنبية في إطار الحزمة الـ19 من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 118 سفينة أخرى يشتبه في نقلها للنفط الروسي.

فرض تدابير ضد منصات العملات المشفرة.

فرض عقوبات على 45 شركة.

تحديد سعر النفط الخام الروسي عند 47.60 دولار.

فرض حظر كامل على الصفقات مع شركتي "روس نفط" و"غازبروم نفط".

عقوبات ثانوية ضد الهند والصين.

استخدام الأصول الروسية المجمدة لتأمين القروض لأوكرانيا.

فرض قيود على إصدار تأشيرات "شنغن" للمواطنين الروس.

وعلى صعيد متصل، ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن المفوضية الأوروبية تعتزم الإفراج عن نحو 550 مليون يورو لصالح هنغاريا في إطار مساعي بروكسل لتجنب استخدام بودابست حق النقض "الفيتو" بشأن فرض عقوبات جديدة على روسيا.