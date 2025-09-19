العالم اليوم - اتصال هاتفي مرتقب بين الرئيسين الأميركي والصيني

انتم الان تتابعون خبر اتصال هاتفي مرتقب بين الرئيسين الأميركي والصيني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 19 سبتمبر 2025 05:21 مساءً - أكدت الصين أنه من المقرر إجراء اتصال هاتفي بين الرئيس شي جين بينغ ونظيره الأميركي دونالد ترامب، مساء الجمعة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا".

ويُتوقع أن يناقش ترامب وشي قضايا شائكة عديدة بينها مصير تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، والعلاقات التجارية بين بلديهما وهما أكبر اقتصادين في العالم، واجتماع مُحتمل بين الرئيسين.

ويشهد النزاع الجمركي بين الولايات المتحدة والصين حاليا فترة توقف مؤقت، بعد أن اشتعل في أبريل عندما هدد كلا البلدين بفرض رسوم جمركية تزيد عن 100% على بضائع كل منهما الأخرى.

ووقع ترامب في أغسطس أمرا تنفيذيا لاستمرار فترة التوقف المؤقت حتى 10 نوفمبر ، وأعلنت بكين أيضا عن تمديدها.

وهذا الاتصال الهاتفي هو الثاني بين الرئيسين منذ تنصيب ترامب في 20 يناير، والثالث منذ بداية العام إذ أجريا مكالمة هاتفية في 17 يناير.