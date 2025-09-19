نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النقابات الفرنسية تهدد رئيس الوزراء الجديد باحتجاجات عارمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت النقابات الفرنسية استعدادها لتنظيم احتجاجات حاشدة مجددا إذا فشل رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو في التخلي عن ميزانية التقشف التي اقترحها ولم يحقق مطالب أخرى بحلول 24 سبتمبر.

أعلن ذلك اليوم الجمعة، توماس فاشيرون، أحد قياديي الاتحاد العام للعمل (CGT) أكبر نقابة عمالية في فرنسا، وقال في حديث للصحفيين: أصدر اتحاد النقابات إنذارا نهائيا، إذا لم يستجب رئيس الوزراء لمطالبنا بحلول 24 سبتمبر، ستجتمع منظمات النقابات العمالية مجددا للاتفاق سريعا على موعد جديد للإضرابات والمظاهرات".

ووفقا له، تطالب النقابات السلطات الفرنسية، بإلغاء إصلاح نظام التقاعد، والتخلي عن الميزانية (التقشفية) المقترحة لعام 2026، وعن تقليص موظفي الخدمة المدنية بمقدار ثلاثة آلاف موظف، وعدم اتخاذ تدابير أخرى.

يوم أمس الخميس، شهدت فرنسا موجة من المظاهرات والإضرابات الجماهيرية احتجاجا على إجراءات التقشف المشددة التي اقترحتها الحكومة في ظل عجز الميزانية والدين العام الهائل. وأفاد اتحاد "الكونفدرالية العامة للعمل" بأن أكثر من مليون شخص خرجوا للتظاهر. ووفقا للسلطات، شارك في الاحتجاجات أكثر من 500 ألف شخص.

في العديد من المدن الفرنسية الكبرى، أغلق المتظاهرون الطرق. كما قاموا بحظر دخول المصانع العسكرية التي تزود الجيش الإسرائيلي بالأسلحة: في رين، تم إغلاق مصنع شركة "تاليس" المتخصص في تطوير التكنولوجيا، بما في ذلك في مجال الدفاع، وفي مرسيليا، تم إغلاق منشأة شركة "يورولينكس" التي تصنع الأسلحة وتزود بها إسرائيل لاستخدامها في الهجمات على قطاع غزة.

وفي باريس، فرقت الشرطة المتظاهرين الذين سدوا مدخل حافلة باستخدام الغاز المسيل للدموع والعصي.