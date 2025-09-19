العالم اليوم - مجلس الأمن الدولي يقر إعادة فرض العقوبات على إيران

انتم الان تتابعون خبر مجلس الأمن الدولي يقر إعادة فرض العقوبات على إيران من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 19 سبتمبر 2025 06:24 مساءً - صوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة، ضد مشروع قرار لرفع العقوبات عن إيران بشكل دائم، لكن لا يزال أمام طهران والقوى الأوروبية الرئيسية ثمانية أيام للاتفاق على تأجيل تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات.

وكان على مجلس الأمن الدولي، المؤلف من 15 عضوا، التصويت على مشروع القرار ، يوم الجمعة، بعد أن أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عملية مدتها 30 يوما في 28 أغسطس لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، متهمة طهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى الدولية والذي يهدف إلى منعها من تطويرسلاح نووي.

وصوتت روسيا والصين وباكستان والجزائر لصالح مشروع القرا. وصوت تسعة أعضاء ضده، بينما امتنع عضوان عن التصويت.