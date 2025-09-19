العالم اليوم - ترامب يكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي مع الرئيس الصيني

انتم الان تتابعون خبر ترامب يكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي مع الرئيس الصيني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 19 سبتمبر 2025 07:20 مساءً - وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، المكالمة التي أجراها مع الرئيس الصيني جين بينغ، بـ"المثمرة والجيدة جدا". معلنا عن زيارة مرتقبة إلى الصين بداية العام المقبل.

وقال ترامب على "تروث سوشيال": "انتهيت للتو من مكالمة مثمرة للغاية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. لقد أحرزنا تقدما في العديد من القضايا الهامة جدا بما في ذلك التجارة، والفنتانيل، والحاجة إلى إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والموافقة على صفقة تيك توك".

وتابع ترامب: "تفقت أيضا مع الرئيس شي على أن نلتقي في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) في كوريا الجنوبية، وأنني سأزور الصين في أوائل العام المقبل، وأن الرئيس شي، بالمثل، سيأتي إلى الولايات المتحدة في وقت مناسب".

وأضاف: "كانت المكالمة جيدة جدا، وسنتحدث مرة أخرى عبر الهاتف، ونقدر الموافقة على صفقة تيك توك، ونتطلع كلانا للقاء في قمة APEC".