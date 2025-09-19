نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ديلي ميل": خلل طارئ أجبر طائرة مروحية تقل ترامب وزوجته ميلانيا للهبوط اضطراريا في لندن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة "ديلي ميل" نقلا عن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، بأن مروحية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرت هبوطا اضطراريا في لندن يوم الخم٦كيس بسبب "مشكلة هيدروليكية".

وكتبت الصحيفة، نقلا عن ليفيت: "هبطت مروحية دونالد ترامب (Marine O٧كخne) اضطراريا في المطار (لوتون البريطاني) يوم الخميس، وكان على متنها الرئيس الأمريكي وزوجته ميلانيا"، أثناء عودتهما من مقر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

وفقا للمتحدثة، قام الطياران كإجراء احترازي بالهبوط في مطار محلي قبل الوصول إلى مطار ستانستيد، الذي كانا متجهين إليه في الأصل، بسبب "مشكلة هيدروليكية طفيفة". وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يصب أحد بأذى.

وصل ترامب إلى بريطانيا مساء الثلاثاء في ثاني زيارة دولة له في التاريخ، واستمرت حتى يوم الخميس.

وفي يوم الخميس، أجرى ترامب اجتماعا مع ستارمر، وفي المؤتمر الصحفي بعد المحادثات، صرح ترامب أن الصراع الأوكراني لم يعد يهدد بحرب عالمية ثالثة، وأعرب عن ثقته في أن يتم حل النزاعات في غزة وأوكرانيا.