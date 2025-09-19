نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام: ترامب يخطط للقاء الشرع في الجمعية العامة للأمم المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة "سي بي إس" التلفزيونية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم عقد اجتماع مع رئيس سوريا للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع على هامش الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووفقا للقناة، سيكون الشرع، الذي لا يزال مدرجا في قوائم العقوبات التابعة للأمم المتحدة كـ "إرهابي"، أول زعيم سوري منذ 67 عاما يتحدث في دورة للجمعية العامة.

وتشير "سي بي إس" إلى أن هذا سيكون الاجتماع الشخصي الثاني بين ترامب والشرع، عقب لقاء جمعهما في مايو الماضي في العاصمة السعودية الرياض، على هامش القمة الخليجية الأمريكية.

وحضر اللقاء حينها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي شارك عبر تقنية الفيديو، كما حضره أيضا وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو ونظيره السوري أسعد الشيباني.

وقال ترامب حينها إن "الولايات المتحدة تبحث تطبيع العلاقات مع سوريا بعد اللقاء بالشرع"، مشددا على أن قراره برفع العقوبات عن سوريا كان لمنح البلاد فرصة جديدة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن ترامب أخبر الشرع أن لديه فرصة عظيمة لإنجاز شيء تاريخي في بلاده، كما حثه "على تحمل مسؤولية مراكز احتجاز تنظيم داعش في شمال شرقي سوريا".

يذكر أن آخر لقاء انعقد بين رئيسين أمريكي وسوري كان قبل ربع قرن في جنيف، حينما التقى الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون الرئيس الراحل حافظ الأسد عام 2000.