نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيبينزيا: روسيا لا ترى سببًا لتمديد عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأن موسكو لا ترى أي سبب لتمديد نظام العقوبات ضد إيران، مؤكدًا أن رفع العقوبات هو القرار الصحيح والوحيد ولا بديل لذلك.

وقال في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "لقد انتهكت المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني".

وأضاف: "كان المنطق وراء خطة العمل الشاملة المشتركة هو الرفع التدريجي لجميع القيود المفروضة على إيران، ونحن نعتقد اعتقادا راسخا أنه لا يوجد سبب يمنع انتهاء صلاحيتها في 18 أكتوبر من هذا العام".

وأكد مستشار وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده، أن دعوات الدول الأوروبية لإعادة فرض العقوبات على إيران مضللة استراتيجيا، وتعد "ذريعة للتصعيد".

ولفت خطيب زاده إلى أن هذه الإجراءات الأوروبية ذات دوافع سياسية، وتتعارض مع القانون الدولي، كما أن محاولات إعادة فرض العقوبات ستفاقم من تقلبات العلاقات الدولية.

وكان على مجلس الأمن الدولي، المؤلف من 15 عضوا، التصويت على مشروع القرار، بعد أن أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عملية مدتها 30 يوما في 28 أغسطس لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، متهمة طهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وصوتت روسيا والصين وباكستان والجزائر لصالح مشروع القرار، فيما صوت تسعة أعضاء ضده، بينما امتنع عضوان عن التصويت، لكن لا يزال أمام طهران والدول الأوروبية الرئيسية ثمانية أيام للاتفاق على تأجيل تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات.