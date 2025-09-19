العالم اليوم - الهند: علاقتنا بالسعودية استراتيجية

انتم الان تتابعون خبر الهند: علاقتنا بالسعودية استراتيجية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 19 سبتمبر 2025 08:20 مساءً - عبرت الهند،الجمعة، عن أملها في أن تراعي السعودية المصالح والحساسيات المتبادلة بين البلدين، وذلك بعد يومين من توقيع الرياض اتفاقية دفاع مشترك مع باكستان، مؤكدا أن علاقة نيودلهي والرياض استراتيجية>

ووقعت السعودية وباكستان المسلحة نوويا على الاتفاقية يوم الأربعاء.

وينص الاتفاق، الذي جاء وسط اضطرابات دبلوماسية في الشرق الأوسط وبعد أشهر فقط من الصراع الدامي بين الهند وباكستان، على أن أي عدوان على أي من البلدين سيعتبر عدوانا على كليهما.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية راندير جايسوال خلال مؤتمر صحفي: "تربط الهند والسعودية شراكة استراتيجية واسعة النطاق تعمقت بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية".

وأضاف: "نتوقع أن تراعي هذه الشراكة الاستراتيجية المصالح والحساسيات المتبادلة".

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف وقعا، في الرياض يوم الأربعاء، اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك، التي نصت على أن أي اعتداء على أي من البلدين يُعد اعتداءً على كلاهما، وتشمل تطوير التعاون الدفاعي وتعزيز الرد المشترك على أي تهديد.

