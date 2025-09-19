نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "وول ستريت جورنال": الولايات المتحدة تخطط لصفقة أسلحة لإسرائيل بقيمة 6 مليارات دولار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مصادر مطلعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى للحصول على موافقة الكونغرس لبيع أسلحة جديدة لإسرائيل بقيمة 6 مليارات دولار.

ويشمل الاقتراح صفقة بقيمة 3.8 مليار دولار لـ 30 مروحية قتالية من طراز AH-64 أباتشي، مما سيضاعف تقريبا الأسطول الحالي لإسرائيل من هذه الطائرات، حسب "وول ستريت جورنال".

كما تسعى إدارة البيت الأبيض للحصول على موافقة لصفقة بقيمة 1.9 مليار دولار لـ3250 مركبة قتالية للمشاة للجيش الإسرائيلي، وذلك وفقا لوثائق اطلعت عليها الصحيفة وأحد الأشخاص المطلعين على الطلب.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة ترامب تحاول الحصول على موافقة الكونغرس لبيع أسلحة لإسرائيل، على الرغم من الضربة الصاروخية الإسرائيلية على حماس في قطر والتوسع في الهجوم على مدينة غزة، الأمر الذي لقي إدانة شديدة في أوروبا والمنطقة، حسب المصدر.