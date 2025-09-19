العالم اليوم - ترامب يستضيف أردوغان.. وصفقات عسكرية وتجارية حاضرة

انتم الان تتابعون خبر ترامب يستضيف أردوغان.. وصفقات عسكرية وتجارية حاضرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 19 سبتمبر 2025 10:21 مساءً - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إنه سيستضيف نظيره التركي رجب طيب أردوغان في البيت الأبيض في 25 سبتمبر ، مشيرا إلى أنه يتوقع إبرام اتفاقات تجارية وعسكرية.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال "نعمل على الكثير من الصفقات التجارية والعسكرية مع الرئيس (أردوغان)، بما في ذلك شراء كميات كبيرة من طائرات بوينغ، وصفقة كبيرة لطائرات إف-16، فضلا عن مواصلة المحادثات المتعلقة بمقاتلات إف-35، والتي نتوقع أن تُختتم بشكل إيجابي".

وفي مايو، قال الرئيس الأميركي إنه تلقى دعوة من نظيره التركي خلال محادثة هاتفية لزيارة تركيا، في وقت قال فيه إن أردوغان سيحضر إلى الولايات المتحدة خلال فترة ولايته الرئيسية، لافتاً إلى أن علاقته بأردوغان ممتازة.