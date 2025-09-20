نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ابنة رئيس الكاميرون: لا تصوتوا لوالدي في الانتخابات الرئاسية القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة غير مسبوقة في المشهد السياسي الكاميروني، دعت برندا بيا الابنة الوحيدة للرئيس بول بيا، الناخبين إلى عدم التصويت لوالدها في الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 أكتوبر 2025.

وفي مقطع فيديو نشرته عبر منصة "تيك توك" وانتشر على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي، سردت برندا التي ظهرت وكأنها تتحدث من غرفة فندق، قائمة طويلة من الإساءات التي تقول إنها تتعرض لها.

ونددت ابنة الرئيس الكاميروني (92 عاما) بما تصفه بالإساءة من عائلتها وتخلي المقربين عنها، قبل أن تتحول رسالتها إلى موقف سياسي صريح.

وقالت برندا في المقطع "لا تصوتوا لبول بيا، ليس بسببي بل لأنه جعل الكثير من الناس يعانون.. آمل أن نحصل على رئيس آخر".

وأضافت: "أنا آسفة حقا، لأن بول الذي هو من لحمي ودمي أو من يفترض أنه والدي، هو من تسبب في معاناة أمة بأكملها لسنوات.. اليوم لم تعد لدي عائلة".

وكانت برندا التي تقيم في سويسرا، قد أعلنت قطع صلاتها بعائلتها والتخلي عن الامتيازات المالية التي كانت تتمتع بها، مؤكدة أن معارضتها لوالدها نابعة من قناعتها بأن سنوات حكمه الطويلة جلبت المعاناة لعدد كبير من الكاميرونيين.

وأثار الفيديو موجة واسعة من التعليقات والانقسامات على مواقع التواصل، بين من اعتبر الخطوة "شجاعة سياسية" ومن رأى فيها "خيانة أسرية".

جدير بالذكر أنه في يوليو 2024، أعلنت بيا في مقطع فيديو عن مثليتها الجنسية في بلد معروف بقمعه لهذا التوجه الجنسي.