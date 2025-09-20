نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام تركي: إصابة شخصين إثر اصطدام عبارة ركاب بسفينة شحن في مضيق البوسفور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام تركية بإصابة شخصين اثنين على الأقل إثر اصطدام عبارة ركاب بسفينة شحن في مضيق البوسفور بإسطنبول.

ووفقا لما نقلته قناة "سي إن إن ترك"، وقع الحادث عند رصيف "أوسكودار" في الجزء الآسيوي من المدينة الضخمة مساء يوم الجمعة.

ونقلت القناة أن "العبارة التي كانت تقوم برحلة بين بشكتاش وأوسكودار اصطدمت بسفينة الشحن 'أرتفين' التي ترفع علم بنما. وأصيب اثنان من ركاب العبارة، ولم يسقط أحد في البحر".

ولفتت إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى بعد تقديم الإسعافات الأولية لهما. فيما جرى سحب سفينة الشحن لتقييم الأضرار التي تعرضت لها. ويعمل خفر السواحل في موقع الحادث.