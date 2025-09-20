العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية قائد ميداني وعنصر في حزب الله

انتم الان تتابعون خبر الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية قائد ميداني وعنصر في حزب الله من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 20 سبتمبر 2025 12:24 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة مقتل قائد ميداني وعنصر في حزب الله واستهداف قارب كان يستخدم لجمع المعلومات الاستخباراتية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "في وقت سابق من الجمعة، وبتوجيه من قيادة المنطقة الشمالية، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي هجوما أسفر عن مقتل عمار الهيل قطيباني، قائد منطقة (سيناء) في تنظيم حزب الله، في جنوب لبنان".

وأضاف البيان: "في هجوم آخر نُفذ صباح الجمعة، تم تصفية عنصر من قوة الرضوان التابعة لحزب الله في منطقة تبنين بجنوب لبنان".

وتابع البيان: "كان كلا العنصرين يعملان على إعادة تأهيل البُنى التحتية الإرهابية للتنظيم في المنطقة".

وأشار البيان أيضا إلى أن الجيش الإسرائيلي هاجم أيضا "بإشراف الفرقة 91 وسلاح البحرية، قاربا كان يُستخدم لجمع معلومات استخباراتية عن قوات الجيش لصالح تنظيم حزب الله، قبالة سواحل الناقورة في جنوب لبنان".

وشدد البيان على أن "هذه الأنشطة تعد انتهاكا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

واختتم البيان بالتأكيد على أن الجيش الإسرائيلي "سيواصل العمل لإزالة أي تهديد يواجه دولة إسرائيل".

وشنّ الجيش الإسرائيلي، الخميس، سلسلة غارات على مناطق متفرقة من جنوب لبنان، بعد نحو ساعة من إصداره إنذارات إخلاء للسكان.

وكانت مراسلة "دوت الخليج" رصدت حركة نزوح من مناطق عدة جنوبي لبنان، بعد أمر الإخلاء الإسرائيلي لسكان 3 بلدات.

وأفادت بشن غارات إسرائيلية على بلدة كفرتبنيت وبلدة ميس الجبل.

وأتت هذه الغارات والتحذيرات قبيل مرور عام على اندلاع الحرب بين إسرائيل وحزب الله، الذي يستعد لإحياء ذكرى مقتل أمينه العام السابق حسن نصر الله في 27 سبتمبر 2024 بضربات إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.

وفي تعقيب على التحذيرات الإسرائيلية، دعا رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام "المجتمع الدولي، لا سيما الدول الراعية لاتفاق وقف العمليات العدائية، إلى ممارسة أقصى الضغوط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها فورا"، وفقا لبيان صادر عن مكتبه.

وبعد حربه الأخيرة مع اسرائيل، خرج الحزب ضعيفا مع خسارته أبرز قادته وتدمير جزء كبير من ترسانته، ويواجه مزيدا من الضغوط مع اتخاذ الحكومة اللبنانية قرارا يقضي بحصر السلاح بيد قوات الأمن والجيش، على وقع ضغوطات أميركية وتهديدات بتوسيع إسرائيل لضرباتها في لبنان.