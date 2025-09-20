العالم اليوم - ترامب: نجني أموالا من الحرب في أوكرانيا

انتم الان تتابعون خبر ترامب: نجني أموالا من الحرب في أوكرانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 20 سبتمبر 2025 01:20 صباحاً - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصحفيين في البيت الأبيض الجمعة، إن الولايات المتحدة تجني أموالا من الحرب في أوكرانيا.

وأضاف ترامب للصحفيين: "نجني أموالا من الحرب في أوكرانيا بسبب بيع عتادنا".

وأوضح الرئيس الأميركي أنه أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ "تناولت غزة وروسيا وأوكرانيا".

وعبّر ترامب للصحفيين عن اعتقاده بأن الرئيس الصيني "سيتعاون معنا لإنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا".

وفيما يتعلق باختراق طائرات عسكرية روسية المجال الجوي لإستونيا، قال ترامب: "سأحتاج إلى الاطلاع على الأمر وسأدلي بتصريح موجز عنه قريبا".

وتطرق ترامب في حديثه لملف أفغانستان، حيث قال إن "مغادرة قواتنا قاعدة (باغرام) بأفغانستان في عهد بايدن من أسوأ الأيام في تاريخنا".

وأعلن ترامب الخميس أنه يعمل على إعادة إرساء وجود أميركي في قاعدة باغرام الجوية بأفغانستان، بعد 4 سنوات من انسحاب أميركا من البلاد.

ولوّح ترامب بهذه الفكرة خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر فيما اختتم زيارة رسمية إلى المملكة المتحدة وربطها بحاجة الولايات المتحدة لمواجهة أكبر خصومها، الصين.

وصرّح ترامب عن القاعدة، في تعليق جانبي ردا على سؤال بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، قائلا: "نحاول استعادتها. أحد أسباب أننا نريد القاعدة هو، كما تعلمون، أنها على مسافة ساعة من حيث تصنع الصين أسلحة نووية".

وأكدت الخارجية الصينية، الجمعة، احترام بكين لسيادة أفغانستان، محذرة من أن تصعيد التوترات والمواجهات في المنطقة أمر لا يحظى بأي دعم.

وأفاد المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان، في مؤتمر صحفي بأن الصين "تحترم استقلال أفغانستان وسيادتها وسلامة أراضيها، وتؤمن بأن مستقبل أفغانستان ومصيرها يجب أن يكونا في أيدي الشعب الأفغاني"، مضيفا أن "تصعيد التوترات وخلق المواجهات في المنطقة أمر يتعارض مع تطلعات الشعوب".