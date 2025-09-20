نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريح مثير للجدل: بنيامين نتنياهو يزعم أن "كل هاتف محمول يحمل جزءًا من إسرائيل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تصريح صادم أثار جدلًا واسعًا على المستويين السياسي والتكنولوجي، قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن أي شخص يستخدم هاتفًا محمولًا فإنه في الواقع "يحمل جزءًا من إسرائيل بين يديه"، في إشارة إلى ما وصفه بقدرات بلاده المتقدمة في مجال التقنيات المرتبطة بالهواتف الذكية.

تصريحات نتنياهو تربك الرأي العام العالمي

جاءت تصريحات نتنياهو في وقت أصبحت فيه الهواتف المحمولة عنصرًا أساسيًا في حياة مليارات البشر حول العالم، مما جعل حديثه يتجاوز البعد السياسي ليطرق أبواب الأمن القومي والتكنولوجيا عالميًا.



وقد قوبل حديثه بانتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفه العديد من المستخدمين بأنه يعكس "غرورًا سياسيًا" أكثر مما يحمل من حقائق تقنية.

خبراء التكنولوجيا: الهاتف سلاح ناعم للسيطرة

أكد محمد الحارثي، خبير التكنولوجيا، أن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي تحمل إنذارًا مباشرًا حول تحول الهواتف الذكية إلى "سلاح ناعم" يمكن من خلاله السيطرة على المجتمعات.

وأوضح أن إسرائيل لا تنتج هواتف محمولة كاملة، لكنها تشارك بقوة في مجالات البحث والتطوير، وتسهم في ابتكار تقنيات خاصة بأنظمة التشغيل التي يعتمد عليها معظم المستخدمين حول العالم.

الأمن السيبراني.. تحديات مصر والمنطقة

أضاف الحارثي أن هذه التصريحات تضع مصر أمام مسئولية كبرى لتعزيز قدراتها في مجال الأمن السيبراني، وتقليل الاعتماد على التكنولوجيا المستوردة، إلى جانب رفع وعي المواطنين بطرق حماية بياناتهم.

وأكد أن "تأمين الهواتف المحمولة لم يعد رفاهية بل ضرورة قومية"، إذ أصبحت هذه الأجهزة مفتاحًا للبيانات الشخصية والمهنية، وأي اختراق لها قد يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي.

خطوات الحماية الرقمية

وأشار الخبير إلى أن البداية يجب أن تكون من وعي المستخدم، عبر تجنب تحميل تطبيقات مجهولة المصدر، ومراجعة الصلاحيات الممنوحة للبرامج المختلفة، إلى جانب تحديث الأجهزة بانتظام.

لكنه شدد على أن هذه الخطوات وحدها غير كافية، لأن الخطر الحقيقي يكمن في الأجهزة المستوردة التي قد تحتوي على "أبواب خلفية" تسمح بالتجسس أو التحكم عن بعد.

تصنيع محلي وحلول إقليمية

وطالب الحارثي بضرورة التوسع في التصنيع المحلي للهواتف والأجهزة الإلكترونية، وإخضاع جميع المنتجات المستوردة للفحص الفني للتأكد من توافقها مع معايير الأمن السيبراني الوطنية، مع بحث حلول إقليمية مشتركة لمواجهة مخاطر الاختراقات التكنولوجية.

مغربي: الهواتف الذكية باب واسع للاختراق

من جانبه، أكد الخبير التكنولوجي محمد مغربي أن حماية الخصوصية في عصر الهواتف الذكية أمر بالغ الصعوبة، موضحًا أن تطبيقات شهيرة مثل واتساب وفيسبوك وإنستجرام تمنح نفسها صلاحيات واسعة للوصول إلى بيانات المستخدمين والمحادثات والموقع الجغرافي.

وأضاف أن الأمر لا يتوقف عند التطبيقات، بل يمتد إلى أنظمة التشغيل نفسها، حيث تتضمن بعض الهواتف تطبيقات مدمجة مثبتة مسبقًا تتيح الوصول إلى بيانات حساسة دون علم المستخدم.

العودة إلى "الموبايل القديم" كحل جذري

وختم مغربي حديثه قائلًا: "الخيار الوحيد أمام من يبحث عن حماية كاملة لخصوصيته هو العودة إلى الهواتف التقليدية القديمة، التي لا تحتوي على إنترنت أو تطبيقات حديثة، ويقتصر استخدامها على المكالمات فقط".