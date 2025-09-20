نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار البرتغال الاعتراف بدولة فلسطين وتصفه بـ "الخطوة الشجاعة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بقرار جمهورية البرتغال الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين، والمقرر دخوله حيز التنفيذ غدًا الأحد، واعتبرته خطوة شجاعة تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتسهم في دعم الجهود الرامية لتحقيق السلام وتطبيق حل الدولتين.

وأكدت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت، تقديرها لموقف البرتغال والدول التي أعلنت نيتها الاعتراف بفلسطين، معتبرة أن مثل هذه المواقف تشكل حماية عملية لمسار حل الدولتين، وتساهم في تعزيز الجهود الدولية المبذولة لوقف الحرب وحماية المدنيين.

ودعت الخارجية الفلسطينية الدول التي لم تتخذ قرار الاعتراف بعد، إلى الإسراع في الاعتراف بدولة فلسطين والانخراط بفعالية في مسار سياسي تفاوضي يهدف إلى إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير، أسوة بشعوب العالم، وبما يتماشى مع إعلان نيويورك، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، وأحكام القانون الدولي.