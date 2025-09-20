نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 17 شهيدًا في غزة منذ فجر اليوم بينهم 14 بمدينة غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم السبت ارتفعت إلى 17 شهيدًا، بينهم 14 في مدينة غزة، نتيجة القصف المتواصل على الأحياء السكنية.

تهديدات باستخدام "قوة غير مسبوقة"

وحذّر جيش الاحتلال الإسرائيلي من أنه سيستخدم "قوة غير مسبوقة" في مدينة غزة، معلنًا إغلاق شارع صلاح الدين بشكل كامل أمام الفلسطينيين، ومطالبًا السكان بإخلاء المدينة والتوجّه جنوبًا عبر شارع الرشيد الساحلي.

وضع إنساني مأساوي

يأتي ذلك في ظل استمرار الاحتلال في شن عدوانه على القطاع، متجاهلًا الدعوات الدولية المطالبة بوقف الحرب وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية، فيما يعيش سكان غزة أوضاعًا إنسانية وُصفت بأنها الأكثر مأساوية في تاريخ القطاع.