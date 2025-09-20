نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقة بـ6 مليارات دولار.. أمريكا تمد إسرائيل بـ30 مروحية أباتشي و3250 ناقلة جند مدرعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى للحصول على موافقة الكونجرس لإتمام صفقة أسلحة كبرى مع إسرائيل بقيمة تقترب من 6 مليارات دولار، وذلك رغم التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط على خلفية الحرب على غزة والهجوم الإسرائيلي على الدوحة، الحليف الاستراتيجي لواشنطن.

تفاصيل الصفقة

30 مروحية هجومية من طراز أباتشي AH-64 بقيمة 3.8 مليار دولار، وهو ما سيضاعف تقريبًا أسطول المروحيات الهجومية لدى الجيش الإسرائيلي.

3250 ناقلة جنود مدرعة بقيمة 1.9 مليار دولار، وفقًا لوثائق رسمية اطلعت عليها الصحيفة.

التمويل من المساعدات الأمريكية

أوضحت الصحيفة أن الصفقة سيتم تمويلها من خلال المساعدات العسكرية السنوية التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل، أي من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، وهو ما اعتاد عليه الجانبان في صفقات التسليح السابقة.

موافقة الكونجرس

تسعى وزارة الخارجية الأمريكية حاليًا للحصول على موافقة كبار قادة الكونجرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في لجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي الشيوخ والنواب، باعتبارها الخطوة الأولى قبل طرح الصفقة للتصويت العام.

توقيت مثير للجدل

تشير التقارير إلى أن مقترح بيع الأسلحة أُرسل إلى الكونجرس قبل شهر تقريبًا من الهجوم الإسرائيلي على قيادة حركة حماس في قطر الأسبوع الماضي، وهو الهجوم الذي أثار غضب الإدارة الأمريكية وأحدث جدلًا واسعًا حول استمرار الدعم العسكري غير المشروط لتل أبيب.

الجدول الزمني للتسليم

حسب مصادر مطلعة، فإنه من غير المرجح أن يتم تسليم الأسلحة قبل مرور عامين إلى ثلاثة أعوام، ما يمنح واشنطن وتل أبيب وقتًا إضافيًا لتحديد أولويات التعاون العسكري في المرحلة المقبلة.