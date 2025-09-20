نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هجوم إلكتروني يتسبب في تأخيرات بمطارات أوروبية كبرى بينها هيثرو وبرلين وبروكسل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة تليجراف البريطانية أن مطار هيثرو في لندن وعدة مطارات أوروبية رئيسية، منها برلين وبروكسل، تعرضت لهجوم إلكتروني أدى إلى مشكلات فنية واسعة تسببت في تأخيرات ملحوظة برحلات الطيران.

تفاصيل الحادث

مطار هيثرو أكد أن التأخيرات مرتبطة بـ "مشكلة فنية" لدى جهة خارجية مسؤولة عن أنظمة تشغيل المطارات.

شركة كولينز إيروسبيس، المزود العالمي لأنظمة تسجيل الوصول والصعود للطائرات، واجهت عطلًا تقنيًا أثر على عدد كبير من شركات الطيران في مختلف المطارات.

تأخيرات الرحلات

وفقًا لموقع FlightAware المتخصص في تتبع الرحلات الجوية، يشهد مطار هيثرو تأخيرات بمتوسط 28 دقيقة، مع توقعات بزيادة مدة التأخير مع استمرار الأزمة.

تعليمات للمسافرين

تنصح المطارات المتضررة الركاب بالتأكد من حالة رحلاتهم مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطار.

أوصى مطار هيثرو بعدم الحضور إلى المطار قبل 3 ساعات على الأقل للرحلات الدولية، وساعتين للرحلات الداخلية.

تم نشر موظفين إضافيين في مناطق تسجيل الوصول لتقليل الازدحام والاضطرابات.

اعتذار وتأكيد على سرعة الحل

في بيان رسمي، اعتذر مطار هيثرو عن الإزعاج الناتج عن هذه الأزمة التقنية، مؤكدًا أن الجهود جارية مع الشركة المسؤولة لإعادة الأنظمة إلى وضعها الطبيعي في أسرع وقت ممكن.