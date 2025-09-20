نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 34 شهيدًا و200 مصابًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة خلال 24 ساعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل ارتفعت إلى 65،208 شهداء و166،271 مصابًا منذ السابع من أكتوبر 2023، وذلك وسط تواصل القصف العنيف على مختلف مناطق القطاع.

وأضافت الوزارة في بيانها أن مستشفيات غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 34 شهيدًا و200 مصاب، مشيرة إلى أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب شدة القصف وانهيار البنية التحتية.

كما لفتت الوزارة إلى تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع إجمالي شهداء "لقمة العيش" إلى 2،518 شهيدًا وأكثر من 18،449 مصابًا منذ بداية الحرب.

وفي سياق متصل، أوضحت أن هناك 442 حالة وفاة بسبب المجاعة منذ إعلان منظمة IPC حالة المجاعة في غزة، بينهم 147 طفلًا، مؤكدة أن الوضع الإنساني يزداد خطورة مع استمرار العدوان ونقص المواد الغذائية والطبية.