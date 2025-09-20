العالم اليوم - الرئيس الإيراني: الغرب لا يستطيع أن يوقفنا.. ولن نستسلم أبدا

انتم الان تتابعون خبر الرئيس الإيراني: الغرب لا يستطيع أن يوقفنا.. ولن نستسلم أبدا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 20 سبتمبر 2025 04:24 مساءً - قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، السبت، إن "الغرب لا يستطيع" أن يوقف طهران، مشددا على أن بلاده "لن تستسلم أبدا".

ونقلت وكالة "تسنيم" عن بزشكيان قوله خلال مراسم تكريم حاملي ميداليات الأولمبيادات العلمية العالمية: "الضربات العسكرية لن تمنعنا من إعادة بناء برنامجنا النووي".

كما ردّ على محاولات الغرب لتفعيل آلية الزناد، قائلا: "الغرب لا يستطيع أن يوقفنا؛ لقد ضربوا نطنز لكنهم غافلون عن أن الأيدي والبشر هم من يبني نطنز وما هو أهم من نطنز، وسيستمرون في بنائه".

وتابع: "يكفي الإيمان بقدرتنا على تجاوز العقبات، وأن من ينوي السوء في هذه البلاد لا يستطيع عرقلة طريقنا".

وأكد بزشكيان: "لا يمكننا بأي حال من الأحوال عرقلة من يمتلك العزيمة والإرادة والقدرة على التقدم. لن نستسلم أبدا للتجاوزات ولن ننحني، لأننا نملك القدرة والقوة على التغيير".