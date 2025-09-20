نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس سنغافورة: الأزهر منارة الاعتدال وحصن أساسي لمواجهة التطرف في المقال التالي

رئيس سنغافورة: الأزهر منارة الاعتدال وحصن أساسي لمواجهة التطرف

أشاد الرئيس ثارمان شانموجاراتنام، رئيس جمهورية سنغافورة، خلال زيارته الرسمية إلى مصر، بالدور الكبير الذي يقوم به الأزهر الشريف كمرجعية إسلامية عالمية لنشر قيم التسامح والاعتدال. وأكد أن بلاده ترى في الأزهر شريكًا مهمًا في دعم الحوار بين الحضارات وتعزيز ثقافة التعايش المشترك، مشيرًا إلى أن التعاون مع الأزهر يمثل ركيزة أساسية لمواجهة الفكر المتطرف وتعزيز السلام المجتمعي.

الأزهر ودوره العالمي

قال الرئيس السنغافوري إن الأزهر الشريف يعد منارة علمية ودينية ليس لمصر فقط بل للعالم الإسلامي بأسره، مؤكدًا أن ما يقدمه من جهود علمية ودعوية يسهم في نشر قيم التوازن الفكري والوسطية، ويعكس الصورة الحقيقية للإسلام.

التعاون بين سنغافورة والأزهر

أوضح "شانموجاراتنام" أن بلاده تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع الأزهر في مجالات التعليم الديني وتبادل الخبرات العلمية، لافتًا إلى أن سنغافورة تستفيد من الدور الريادي للأزهر في إعداد الدعاة والأئمة بما يضمن نشر خطاب ديني معتدل يتناسب مع متغيرات العصر.

مواجهة الفكر المتطرف

أكد الرئيس السنغافوري أن الأزهر يمثل حصنًا أساسيًا لمكافحة الأفكار المتطرفة، مشيرًا إلى أن الشراكة مع المؤسسات الإسلامية المعتدلة مثل الأزهر تساعد المجتمعات الآسيوية على ترسيخ قيم التسامح والتعايش بين مختلف الديانات والثقافات.

الأزهر كجسر للتواصل الحضاري

لفت "شانموجاراتنام" إلى أن الأزهر يمثل جسرًا للتواصل بين الشرق والغرب، ويسهم بدور بارز في نشر الحوار الإنساني، موضحًا أن العالم اليوم في حاجة ماسة إلى هذا الدور لمواجهة التحديات الفكرية والثقافية وتعزيز قيم السلام العالمي.