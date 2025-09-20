العالم اليوم - بفوز صعب.. ليفربول يحسم الديربي ويواصل البداية المثالية

انتم الان تتابعون خبر بفوز صعب.. ليفربول يحسم الديربي ويواصل البداية المثالية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 20 سبتمبر 2025 06:24 مساءً - واصل فريق ليفربول انطلاقته المثالية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حسم ديربي "ميرسيسايد" لمصلحته أمام جاره اللدود إيفرتون في مباراة مثيرة.

حقق ليفربول، حامل اللقب، انتصاره الخامس على التوالي في البريميرليغ، بفوزه 2-1 على إيفرتون في المباراة التي أقيمت اليوم السبت في المرحلة الخامسة من البطولة، على ملعبه أنفيلد.

تفاصيل المباراة

بادر ليفربول بالتسجيل مبكرا في الدقيقة العاشرة، بعدما أرسل محمد صلاح تمريرة رائعة لزميله ريان غرافينبيرخ، الذي سجل الهدف الأول، مُسددا كرة رائعة على يمين الحارس جوردان بيكفورد.

ثم جاء الهدف الثاني لفريق ليفربول في الدقيقة 29 عن طريق هوغو إيكيتيكي، الذي سجل هدفا رائعا من تمريرة دقيقة من غرافينبيرخ، ليضع الكرة في الزاوية اليمنى السفلية للمرمى.

إيفرتون لم يستسلم، وعاد للقاء في الدقيقة 58 بعدما أحرز إدريسا غانا غاييه هدفا رائعا من داخل منطقة الجزاء، ليقلص الفارق إلى 2-1. لكن محاولات إيفرتون للتعادل باءت بالفشل، حيث تصدى أليسون بيكر ببراعة لبعض المحاولات الخطيرة.

بفوزه في المباراة، رفع ليفربول رصيده إلى 15 نقطة، ليظل متصدرا الدوري الإنجليزي، محققا العلامة الكاملة في المباريات الخمس الأولى. في المقابل، توقف رصيد إيفرتون عند 7 نقاط، ليحتل المركز السابع بشكل مؤقت.