نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "رويترز": أوروبا منهكة من تناقض مواقف ترامب تجاه روسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر دبلوماسية ومسؤولين أوروبيين بأن أوروبا منهكة من تناقض مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في علاقاته مع روسيا.

وذكرت الصحيفة أن "عدة دبلوماسيين أوروبيين في واشنطن أعربوا سرا عن استيائهم من نهج ترامب المتقلب تجاه روسيا، وأشاروا إلى أن أي تشدد جديد في موقفه تجاه موسكو قد يكون غير مقنع".

وأضافت الوكالة: "أشاد ترامب طوال شهري يوليو وأغسطس بالقادة الأوروبيين وهدد روسيا بفرض عقوبات جديدة على خلفية الصراع الأوكراني. ومع ذلك، بعد لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، غير ترامب موقفه بشأن عدة جوانب من التسوية".

ووفقا لمسؤول أوروبي، أدان ترامب "الدول الأوروبية لشرائها النفط الروسي، واقترح فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الهند والصين".

يذكر أن الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب ناقشا خلال لقائهما في ألاسكا في 15 أغسطس الماضي سبل تسوية النزاع الأوكراني، حيث وصف كلا الزعيمين الاجتماع بالإيجابي.

وأعرب الرئيس الروسي بعد القمة عن إمكانية الوصول إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا، مؤكدا أن روسيا مهتمة بأن تكون التسوية طويلة الأمد.