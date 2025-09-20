نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي: زيارة رئيس سنغافورة ستحدث نقلة نوعية في التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مدبولي: زيارة رئيس سنغافورة ستحدث نقلة نوعية في التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن زيارة فخامة ثارمان شانموجار أتنام، رئيس جمهورية سنغافورة، إلى مصر تمثل محطة فارقة في مسار العلاقات الثنائية، وستدفع نحو تحقيق نقلة نوعية في التعاون الاقتصادي والتجاري خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الطرفين بمقر إقامة الرئيس السنغافوري، بحضور سفراء البلدين.

مصر وسنغافورة.. تاريخ من العلاقات المتميزة

أعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بالرئيس السنغافوري، مشيرًا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال سنغافورة عام 1965، وأسست العلاقات الدبلوماسية معها عام 1966. وأضاف أن ما يربط البلدين من علاقات تاريخية وتفاهمات مشتركة يمثل قاعدة قوية لبناء شراكة اقتصادية أوسع.

مدبولي: حريصون على الاستفادة من التجربة السنغافورية

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بما حققته سنغافورة من تقدم اقتصادي وتنموي واجتماعي جعلها نموذجًا عالميًا يحتذى به، مؤكدًا حرص مصر على الاستفادة من هذه التجربة الناجحة، خصوصًا في مجالات الإدارة، الحوكمة، وتحلية المياه.

نقلة نوعية في التعاون الاقتصادي

صرح رئيس الوزراء بأن زيارة الرئيس السنغافوري الحالية ستفتح آفاقًا جديدة للتعاون، لا سيما في إدارة وتشغيل الموانئ، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة حجم التبادل التجاري، إضافة إلى تنشيط السياحة بين البلدين. وأكد أن مصر مهيأة لجذب مزيد من الاستثمارات السنغافورية في ظل التطوير الكبير للبنية التحتية وإصلاحات البيئة التشريعية.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. محور استثماري واعد

أوضح مدبولي أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باتت مركزًا إقليميًا جاذبًا للاستثمارات، مشيرًا إلى ما توفره من مزايا وحوافز. كما لفت إلى جهود تطوير الموانئ المصرية، وطرح المطارات أمام القطاع الخاص للإدارة والتشغيل، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.

تطلعات لمستقبل واعد

أكد رئيس الوزراء أن الوقت أصبح مناسبًا لدفع التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى مستويات غير مسبوقة، مرحبًا بعقد منتدى الأعمال المصري السنغافوري على هامش الزيارة، باعتباره فرصة مهمة لتعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والعام في الجانبين.