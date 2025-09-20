نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام: الولايات المتحدة تخطط لخفض المساعدات العسكرية لدول البلطيق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وسائل إعلام بأن ممثلي البنتاغون أبلغوا في أواخر أغسطس الحلفاء الأوروبيين للولايات المتحدة بعزم واشنطن تقليص مساعداتها العسكرية لكل من لاتفيا وليتوانيا وإستونيا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر قولها إن هذه الخطط عرضها نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي ديفيد بيكر، المسؤول عن الملفات المتعلقة بأوروبا وحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأوضح بيكر أن على الحلفاء الأوروبيين للولايات المتحدة أن يكونوا أقل اعتمادا على واشنطن في المجال الدفاعي، مضيفا أن الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب تعتزم التركيز في المقام الأول على مهام أخرى، بما في ذلك ضمان أمن الولايات المتحدة.

كما أورد التقرير تعليقا لممثل عن البيت الأبيض بشأن البرامج الأمريكية الخاصة بتقديم المساعدة العسكرية لاتفيا وليتوانيا وإستونيا، وقال المسؤول: "العديد من الحلفاء الأوروبيين يُعدّون من بين أغنى دول العالم"، مضيفا "بإمكانهم تمويل هذه البرامج بأنفسهم إذا أرادوا".

ونقلت الوكالة أيضا تصريحات عدد من الدبلوماسيين الأوروبيين العاملين في واشنطن، الذين شددوا على أنهم سئموا من التناقض المستمر في نبرة تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن روسيا.