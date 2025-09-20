نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- اتصال هاتفي بين السيسي وماكرون لبحث قمة غزة والعدوان على قطر والتحضير لمؤتمر حل الدولتين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتصال هاتفي بين السيسي وماكرون لبحث قمة غزة والعدوان على قطر والتحضير لمؤتمر حل الدولتين

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناول أبرز المستجدات الإقليمية وخطوات التحضير للمؤتمر الدولي الخاص بحل الدولتين.

متابعة نتائج القمة الافتراضية

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن الاتصال تطرق إلى متابعة مخرجات القمة الافتراضية التي عُقدت في ١٥ سبتمبر ٢٠٢٥، بدعوة من الرئيس ماكرون، لمناقشة التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والعدوان الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر الشقيقة.

وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره لمبادرة ماكرون بالدعوة لهذه القمة، مؤكدًا أنها جاءت في توقيت بالغ الأهمية لبحث سبل خفض التصعيد وتثبيت الأمن في المنطقة.

التحضير لمؤتمر "حل الدولتين" في نيويورك

تناول الاتصال أيضًا التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر حل الدولتين، المقرر عقده في ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥، على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد الجانبان أهمية المؤتمر باعتباره خطوة محورية نحو الاعتراف بدولة فلسطين وتنفيذ مبدأ حل الدولتين، بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.

موقف مصر من الاعتراف الفرنسي بفلسطين

رحب الرئيس السيسي بإعلان فرنسا اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين، معتبرًا هذه الخطوة مساهمة إيجابية في تحقيق السلام العادل والشامل بالشرق الأوسط، وداعيًا باقي الدول إلى اتخاذ خطوات مماثلة دعمًا للمسار الدولي نحو إنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار.

إطلاع فرنسا على مخرجات القمة العربية – الإسلامية

كما أطلع الرئيس السيسي نظيره الفرنسي على أبرز نتائج القمة العربية – الإسلامية الطارئة التي عُقدت في الدوحة، في اليوم ذاته، مؤكدًا على أهمية تنسيق الجهود الدولية والإقليمية من أجل مواجهة التحديات الراهنة.