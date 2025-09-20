العالم اليوم - بعد الاتفاق مع الصين.. واشنطن تكشف "مستقبل تيك توك"

انتم الان تتابعون خبر بعد الاتفاق مع الصين.. واشنطن تكشف "مستقبل تيك توك" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 20 سبتمبر 2025 08:20 مساءً - كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، السبت، بعض تفاصيل الاتفاق بين واشنطن وبكين بشأن مستقبل تطبيق تيك توك.

وأكدت ليفيت في حديثها لشبكة "فوكس نيوز" أنه تم التوصل إلى اتفاق لوضع منصة تيك توك تحت الملكية الأميركية، ومن المتوقع توقيعه قريبا.

وأضافت: "نحن واثقون تماما من التوصل إلى اتفاق، والآن كل ما نحتاجه هو توقيعه، ويعمل فريق الرئيس مع نظرائهم الصينيين لتحقيق ذلك"، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتم التوقيع "في الأيام المقبلة".

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الاتفاق سيشمل شغل الأميركيين ستة من أصل سبعة مقاعد في مجلس الإدارة الذي يشرف على عمليات تطبيق الفيديو القصير في الولايات المتحدة.

وأوضحت: "ستكون هناك سبعة مقاعد في مجلس الإدارة الذي يتحكم في التطبيق في الولايات المتحدة، وستة من هذه المقاعد سيشغلها أميركيون".

كما أبرزت: "ستكون الخوارزمية أيضا تحت سيطرة أميركا"، مضيفة كذلك أن "أوراكل ستكون مسؤولة عن بيانات التطبيق وأمانه".

تُعتبر الخوارزمية مفتاح نجاح تيك توك، وقد اعتُبرت السيطرة عليها الجزء الأكثر إثارة للجدل في المفاوضات بين الأميركيين والصينيين.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، أنه تمت الموافقة على صفقة "تيك توك" وذلك بعد اتصال هاتفي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.