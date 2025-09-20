نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. غزة تحترق بجحيم القصف الإسرائيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مراسل RT في قطاع غزة، مساء اليوم السبت، بإصابة عدد من المواطنين إثر الغارات الجوية والقصف المدفعي المستمر على مختلف مناطق مدينة غزة.

وقال المراسل سائد السويريكي إن عددا من المواطنين أصيبوا بجروح متفاوتة إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت محيط المستشفى الأردني بحي تل الهوى جنوب غربي المدينة، في حين واصلت المدفعية الإسرائيلية إطلاق قذائفها الثقيلة صوب منازل المواطنين في حيي الزيتون والشجاعية في المناطق الشرقية.

وفي اليوم الـ715 من حرب الإبادة الجماعية باعتراف الأمم المتحدة، تواصل إسرائيل فرض التجويع على سكان غزة لدفعهم على النزوح من مدينة غزة، بالتزامن مع تكثيف القصف الجوي والمدفعي.

ولقي العديد من الأهالي مصرعهم في قطاع غزة اليوم السبت، معظمهم في مدينة غزة، جراء تواصل الهجمات من بينهم العديد من منتظري المساعدات، وأشارت مصادر في مستشفيات غزة إلى أن "71 شهيدا قتلوا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 56 في مدينة غزة".

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ التقدم إلى مدينة غزة لـ "تنظيفها" من مسلحي حركة "حماس" والتشكيلات الفلسطينية الأخرى، وكذلك لتحرير الأسرى الإسرائيليين بالقوة.

ومن جانبها، اتهمت حركة " حماس" الجيش الإسرائيلي بارتكاب "جريمة حرب ترقى إلى عملية تطهير عرقي" في قطاع غزة.

وأوضحت "حماس" أن ذلك يتم من خلال استخدام عربات مسيرة مفخخة محملة بأطنان من المتفجرات، وتسييرها إلى مناطق سكنية مكتظة في قطاع غزة وتفجيرها ما أدى إلى دمار واسع وسقوط عدد كبير من الضحايا.

وأكدت الحركة أن استخدام العربات المسيرة المحمّلة بالمتفجرات يضاف إلى سلسلة من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، داعية المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة إلى تحرك فوري وفعّال لوقف هذه "الجرائم التي يندى لها الجبين"، والعمل على محاسبة المسؤولين عنها.

ويأتي هذا البيان في وقتٍ تتزايد فيه التقارير الحقوقية عن تصاعد غير مسبوق في استخدام القوة العسكرية الإسرائيلية داخل المناطق المدنية في قطاع غزة، وسط تحذيرات من تدهور كارثي في الوضع الإنساني وغياب المساءلة الدولية.