نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوكرانيا تفرض عقوبات على حفيد شارل ديغول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فرضت أوكرانيا عقوبات على بيير ديغول، حفيد الرئيس الفرنسي الأسبق ومؤسس الجمهورية الخامسة في فرنسا شارل ديغول.

وورد اسم ديغول على قائمة أسماء الأشخاص الذين قرر مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني فرض العقوبات عليهم، والتي تم نشرها يوم السبت.

ووقع الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي مرسوما يقضي بدخول قرار مجلس الأمن والدفاع بشأن العقوبات حيز التنفيذ.

وتشمل العقوبات تجميد الأصول ومنع الأشخاص الخاضعين للعقوبات من دخول الأراضي الأوكرانية وحظر مختلف التعاملات معهم.

وكان بيير ديغول قد صرح في وقت بأنه "متفائل" بشأن إمكانية اعتراف أوروبا بالسيادة الروسية على القرم. وأدلى كذلك بعدد من التصريحات المؤيدة للسياسات الروسية على الساحة الدولية.