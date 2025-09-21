العالم اليوم - فليك عن احتمال فوز يامال بالكرة الذهبية: سيحدث "يوما ما"

انتم الان تتابعون خبر فليك عن احتمال فوز يامال بالكرة الذهبية: سيحدث "يوما ما" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 21 سبتمبر 2025 12:24 صباحاً - قال هانزي فليك، مدرب برشلونة، إن لامين يامال، نجم الفريق الشاب، سيفوز يوما ما بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

ويعد يامال من المرشحين للفوز بالجائزة المرموقة خلال الحفل الذي سيقام يوم الإثنين المقبل بالعاصمة الفرنسية، باريس.

وصرّح فليك في مؤتمر صحفي السبت أقيم بمقر تدريبات برشلونة قائلا إن "لامين سيفوز بهذه الجائزة يوما ما".

وأضاف: "أشعر بتقدير كبير لوجودي في هذا الحفل، أي مرشح سيفوز بالجائزة، سيستحقها".

واختتم تصريحاته قائلا: "أريد الاستمتاع بالحفل، وأيضا احترام المنافسين الفائزين بمختلف الجوائز، إنه أمر مهم للغاية بالنسبة لي".

وساهم يامال "18 عاما" في تتويج برشلونة بلقبي الدوري وكأس ملك إسبانيا، والوصول لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم الماضي، وكانت له بصمة أيضا في تتويج إسبانيا بلقب كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

وترشح يامال للفوز بالكرة الذهبية رفقة زملائه الثلاثة في برشلونة، رافينيا وبيدري وروبرت ليفاندوفسكي.

ويعد عثمان ديمبلي، مهاجم باريس سان جيرمان، المرشح الأقرب للفوز بالكرة الذهبية بعد مساهمته القوية في تتويج فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا.

أما فليك، يبقى مرشحا للفوز بجائزة أفضل مدرب في العالم.

وتتنافس يتانا بونماتي، نجمة برشلونة، ضمن ست لاعبات بصفوف النادي الكتالوني على الفوز بالجائزة، علما بأنها حققتها في 2023 و2024.

ولم يحضر نادي ريال مدريد حفل العام الماضي بعدما علمت إدارة النادي بأن فينسيوس جونيور، نجم الفريق لن يفوز بالكرة الذهبية، حيث ذهبت الجائزة إلى الإسباني رودري، لاعب وسط مانشستر سيتي.