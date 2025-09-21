نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- ترامب يحذر: إذا لم تُعِد أفغانستان قاعدة باغرام الجوية لأمريكا فستواجه عواقب خطيرة في المقال التالي

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيرًا شديد اللهجة إلى السلطات الأفغانية بشأن مستقبل قاعدة باغرام الجوية، مؤكدًا أن رفض كابول إعادة القاعدة إلى واشنطن قد يؤدي إلى "أمور سيئة جدًا" داخل أفغانستان.

أهمية قاعدة باغرام الاستراتيجية

تُعد قاعدة باغرام الجوية من أكبر وأهم القواعد العسكرية التي استخدمتها القوات الأمريكية خلال وجودها في أفغانستان، حيث شكلت مركزًا رئيسيًا للعمليات الجوية واللوجستية.

وأكد ترامب أن وجود الولايات المتحدة في هذه القاعدة يمثل عنصرًا محوريًا في منع عودة التهديدات الإرهابية إلى المنطقة.

تحذيرات مباشرة إلى كابول

قال ترامب في تصريحاته إن أفغانستان يجب أن تعيد القاعدة إلى أمريكا، محذرًا من أن رفض ذلك قد يعرض البلاد إلى "اضطرابات ومشاكل كبرى"، في إشارة إلى احتمال زيادة الضغوط السياسية والعسكرية على الحكومة الأفغانية الحالية.

البعد الأمني والإقليمي

أوضح الرئيس الأمريكي أن التخلي عن القاعدة الاستراتيجية يضعف قدرة الولايات المتحدة على مراقبة التهديدات الإقليمية، خصوصًا مع تصاعد المخاوف من عودة التنظيمات المتطرفة إلى النشاط في المنطقة.

كما شدد على أن هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على أمن المصالح الأمريكية وحلفائها.

رسالة قوية للمجتمع الدولي

اعتبر مراقبون أن تصريحات ترامب تأتي في إطار محاولة إعادة تثبيت الدور الأمريكي في المنطقة بعد الانسحاب العسكري من أفغانستان، وإرسال رسالة واضحة إلى خصوم واشنطن بأن الولايات المتحدة لن تتهاون في حماية مصالحها الاستراتيجية.