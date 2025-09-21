العالم اليوم - قطر تطلب اعتذارا إسرائيليا قبل استئناف "محادثات التهدئة"

انتم الان تتابعون خبر قطر تطلب اعتذارا إسرائيليا قبل استئناف "محادثات التهدئة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 21 سبتمبر 2025 03:16 صباحاً - نقل موقع "أكسيوس" عن مصادر مطلعة أن قطر، تطالب باعتذار من إسرائيل عن هجوم الدوحة، قبل استئناف وساطتها سعيا للتوصل لاتفاق في غزة.

وذكرت المصادر أن قطر أثارت المسألة مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال زيارته إلى الدوحة.

وقالت المصادر إن قطر قد توافق على اعتذار إسرائيلي يركز على مقتل رجل الأمن القطري في الهجوم، مع التعهد بعدم انتهاك السيادة القطرية مرة أخرى.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف لمناقشة جهود إنهاء الأزمة بين إسرائيل وقطر.

وبحسب مسؤول إسرائيلي كبير فإن إسرائيل قللت من تقدير حجم الأزمة الناجمة عن هجوم الدوحة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدرك أنه أخطأ في حساباته.

وأثارت الغارات الجوية الإسرائيلية على قطر، والتي استهدفت قادة في حركة حماس، غضب الدوحة، وندد بها أطراف إقليميون ودوليون، كما انتقدها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأكدت حماس أن قادة مكتبها السياسي، الذي تستضيفه قطر منذ العام 2012، نجوا من الهجوم الذي أسفر عن مقتل 5 من أعضاء حماس الأصغر سنا وقطري.