«أكسيوس»: نتنياهو أدرك خطأه بعد الهجوم على الدوحة

أحمد جودة - القاهرة - أفاد موقع «أكسيوس» الأمريكي، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن قطر طالبت إسرائيل بتقديم اعتذار رسمي عن الهجوم على الدوحة، كشرط أساسي قبل استئناف وساطتها للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة.

وأكدت المصادر أن الدوحة أثارت هذه المسألة مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال زيارته الأخيرة لقطر، مشيرة إلى أن قطر قد تقبل اعتذارًا إسرائيليًا يركز على مقتل رجل الأمن القطري في الهجوم، مع التعهد بعدم انتهاك سيادتها مجددًا.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لمناقشة الجهود الرامية لإنهاء الأزمة بين إسرائيل وقطر.

وفي السياق ذاته، نقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي رفيع أن تل أبيب قللت من تقدير حجم الأزمة الناجمة عن هجوم الدوحة، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أدرك أنه أخطأ في حساباته.