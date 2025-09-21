عاجل- مدبولي يغادر إلى نيويورك ممثلًا عن الرئيس لحضور مؤتمر حل الدولتين وافتتاح اجتماعات الجمعية العامة

أحمد جودة - القاهرة - مدبولي يغادر إلى نيويورك ممثلًا عن الرئيس لحضور مؤتمر حل الدولتين وافتتاح اجتماعات الجمعية العامة

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مطار القاهرة الدولي، في وقت مبكر من صباح اليوم، متجهًا إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، ليرأس نيابة عن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفد مصر المُشارك في مؤتمر حل الدولتين، وافتتاح أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تُعقد هذا العام تحت شعار: "معًا أفضل: 80 عامًا وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان."

كلمة مصر في الأمم المتحدة

من المقرر أن يُلقي رئيس الوزراء كلمتي مصر خلال كل من الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى الـ30 للمؤتمر العالمي للمرأة، وكذلك المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

لقاءات ثنائية مكثفة

سيعقد الدكتور مصطفى مدبولي، على هامش مشاركته، عددًا من الاجتماعات مع قادة الدول الشقيقة والصديقة، إلى جانب لقاءات مع ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم القضايا ذات الأولوية لمصر والمنطقة.

أجندة دبلوماسية مزدحمة

إلى جانب حضوره الجلسة الافتتاحية للشق رفيع المستوى من اجتماعات الجمعية العامة، يشارك رئيس الوزراء أيضًا في عدد من الفعاليات الدولية المهمة التي تركز على ملفات السلام والتنمية وحقوق الإنسان.