نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البرلمان الأوروبي يصعّد ضد إسرائيل.. إدانة المجازر في غزة ودعم تعليق الاتفاق التجاري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدان البرلمان الأوروبي في جلسته العامة، اليوم الأحد، ما وصفه بـ "الكارثة الإنسانية" في غزة، محمّلًا إسرائيل المسؤولية المباشرة عن عرقلة دخول المساعدات الإنسانية.

وجاء القرار بتصويت 305 نواب لصالح الإدانة مقابل 151 معارضًا، مع دعوات إلى وقف فوري لإطلاق النار وضمان وصول الإغاثة إلى المدنيين.

دعم لتعليق الاتفاق التجاري مع إسرائيل

وبحسب صحيفة لابانجورديا الإسبانية، فقد أكد النواب الأوروبيون دعمهم لمبادرة المفوضية الأوروبية بتعليق جزئي لاتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، بانتظار موافقة حكومات الاتحاد الأوروبي.

كما شدد القرار على ضرورة وقف توريد الأسلحة لتل أبيب وفرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين إضافة إلى وزراء في الحكومة الإسرائيلية مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.

دعم للمؤسسات الدولية وتحركات قضائية

طالب البرلمان بإعادة تمويل وكالة الأونروا، وأعلن دعمه الكامل للمحكمة الجنائية الدولية وأوامرها باعتقال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي رسميًا تعليق الاتفاق التجاري مع تل أبيب وفرض عقوبات على وزيرين في حكومة نتنياهو.

المواقف الأوروبية والدولية

تقود إسبانيا حاليًا موجة الانتقادات الأوروبية، مطالبةً بتشديد العقوبات على إسرائيل، بينما شبّهت الأمم المتحدة ما يتعرض له الفلسطينيون بمجازر الهولوكوست، محذرة من أن من تبقى في غزة يواجه خطر القتل أو الجوع بعد منع دخول المساعدات.

من جانبه، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن إسرائيل "تدمر مصداقيتها تمامًا" بسبب استهدافها للمدنيين، معلنًا أن فرنسا ستعترف بدولة فلسطين في وقت لاحق من هذا الشهر، باعتبارها "أفضل سبيل لعزل حركة حماس، وفتح الباب أمام حل سياسي شامل للصراع".